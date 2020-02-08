https://static.news.ru/photo/e2a4b2c6-4a7d-11ea-9308-fa163e074e61_660.jpg Фото: chiang rai pr office/imago stock&people/Global Look Press

Жителей города Накхонратчасима (Кората) и соседних городов призвали сдавать кровь для жертв стрельбы. Соответствующие заявление сделал министр здравоохранения страны Анутхин Чанвиракун.

Его призыв был зачитан дикторами в прямом эфире таиландского государственного телеканала Thai PBS. При этом доктор не назвал количество пострадавших.

Трагедия произошла в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Её жертвами стали 13 человек, число пострадавших пока неизвестно. По данным Telegram-канала Mash, военнослужащий подъехал к местному торговому центру 21 Korat, застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего открыл огонь по посетителям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пользователи Twitter публикуют видео из торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где военнослужащий открыл стрельбу по гражданским. Как пишет автор ролика, в ТЦ царит паника. В ролике видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания. В другом видео можно заметить подразделение солдат на улице рядом с торговым центром.