В Таиланде отменена вакцинация членов правительства препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/4df75272-82f4-11eb-adad-96000091f725_660.jpg Фото: Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и члены правительства отказались прививаться от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca. Об этом рассказали представители Минздрава страны.

Мы не говорим, что препарат плохой, мы берём паузу, чтобы понять, есть ли с ним проблемы, — сообщил журналистам вирусолог Йонг Пувораван.

Он пояснил, что власти ждут результатов исследований в Дании и Австрии. Если по итогам выяснится, что побочные эффекты не связаны с препаратом, вакцинация в Таиланде возобновится.

Азиатское королевство последовало примеру Дании, Исландии и Норвегии — там приостановили применение вакцины AstraZeneca из-за образования тромбов у получивших прививки. По последним данным, о приостановке использования препарата AstraZeneca успели также заявить власти Австрии, Эстонии, Литвы, Люксембурга и Латвии.

Стоит заметить, что Таиланд в феврале закупил 117 тысяч доз вакцины. Теперь дальнейшее применение препарата в стране остаётся под вопросом.

Впрочем, случаи гибели людей, привившихся этой вакциной, могут действительно не быть связаны с самим препаратом. Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины смерти от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Главврач столичной клинической больницы № 71 рассказал, что европейцы, которым сделали прививку, находились в зоне риска по развитию тромбоза и умерли именно от этого заболевания.