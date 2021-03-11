Мясников объяснил, почему люди умирают от вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/6aeca48c-82e4-11eb-bbb0-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Теледоктор Александр Мясников объяснил причины смерти от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Главврач столичной клинической больницы № 71 рассказал, что европейцы, которым сделали прививку, находились в зоне риска по развитию тромбоза и умерли именно от этого заболевания.

По словам медика, безопасных на 100% вакцин вообще в мире не бывает.

Сегодня, при всех прививках не от COVID-19 на миллион введений примерно одно серьёзное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, — нельзя, — заявил Мясников в эфире НСН.

Также теледоктор уверен, что российская вакцина «Спутник V» точно не попадёт на европейский рынок из экономических соображений. По словам Мясникова, европейские страны не перейдут на российскую вакцину, пока их «жареный петух в одно место не клюнет».

Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объёмов производства вакцин и их доставкой, — заключил врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информацию об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза изучают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О приостановке использования препарата AstraZeneca успели заявить власти Австрии, Эстонии, Литвы, Люксембурга и Латвии. Последними (из-за риска образования тромбов) объявили о таком же решении в Дании, Норвегии и Исландии.