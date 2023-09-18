В Таиланде начали взвешивать авиапассажиров перед полетами Bangkok Airways начала взвешивать пассажиров для проверки безопасности полетов

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Тайская авиакомпания Bangkok Airways запустила с 15 сентября процедуру взвешивания пассажиров вместе с ручной кладью перед посадкой в самолет. Авиаперевозчик пояснил на своем сайте, что хочет собрать информацию о среднем весе пассажиров и убедиться, что он не превышает ограничения максимальной взлетной массы. В компании подчеркнули, что это важно для безопасности и эффективности полета.

Авиаперевозчик будет взвешивать пассажиров до 31 октября. В компании заверили, что полученная информация о весе путешественников не будет разглашаться.

Мы гарантируем, что эта информация будет сохранена в тайне и будет использоваться для обновления стандартной информации о пассажирах и весе багажа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 200 российских туристов, которые прилетели в Москву из Египта самолетом авиакомпании AlMasria Universal Airlines, остались без багажа. Предположительно, все вещи туристов забыли в Шарм-эш-Шейхе. Нехватку багажа обнаружили только в аэропорту Шереметьево. Процедура регистрации утери багажа заняла шесть часов.