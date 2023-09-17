Багаж 200 российских туристов забыли в Египте

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Порядка 200 российских туристов остались без багажа по возвращении в Москву из Египта, сообщает Telegram-канал Mash. Предположительно, все вещи туристов забыли в Шарм-эш-Шейхе. Нехватку обнаружили только в аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании AlMasria Universal Airlines. В соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, в которой пассажирка жалуется, что на обслуживание 200 человек при поиске багажа вышли всего два сотрудника. Пользовательница Ольга Антипова утверждает, что регистрация утери багажа заняла шесть часов. Решение не вывозить весь багаж, по ее словам, принял командир судна. Из всех вещей на борт была взята лишь детская коляска.

Как объяснили представители аэропорта спустя три часа толкотни и неразберихи, «командир воздушного судна принял решение не грузить на борт весь багаж». В порядке исключения проявлением великого гуманизма обнаружена на ленте нестандартного багажа складная детская коляска. По истечении шести часов хаоса все пассажиры зарегистрировали утерю багажа, — заключила автор видео.

Ранее сообщалось, что утром 17 сентября в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали по меньшей мере 31 рейс. Но к 08:30 воздушные гавани возобновили работу. Позднее в Росавиации объяснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.