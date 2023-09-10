В самолете авиакомпании Air China загорелся двигатель

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

В самолете авиакомпании Air China загорелся двигатель, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Чанги в Сингапуре, где приземлился борт. Пассажиров рейса и экипаж пришлось экстренно эвакуировать из-за задымления в салоне.

Для эвакуации людей были задействованы надувные трапы. На кадрах, появившихся в Сети, пассажиры опустили голову, чтобы минимизировать количество вдыхаемого дыма. У некоторых задымление вызывало сильный приступ кашля.

По информации аэропорта, самолет вылетел из китайского города Чэнду. Он приземлился в Сингапуре в 16:15 по местному времени. В связи с произошедшим взлетно-посадочная полоса будет временно перекрыта. Посетителей предупредили, что это может повлиять на график полетов.

По данным Telegram-канала SHOT, возгорание произошло в воздухе, поэтому пассажиры были вынуждены дышать дымом какое-то время. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду. По предварительной информации, огонь охватил двигатель. К месту посадки самолета были вызваны пожарные машины. Информация о пострадавших не сообщалась.