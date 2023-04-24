Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду

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Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду и пытается совершить посадку, сообщило агентство Ani в Twitter. Номер рейса и количество пассажиров на борту судна не называются. По предварительной информации, у лайнера загорелся двигатель.

Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду и пытается совершить посадку в аэропорту. Пожарные машины находятся в аэропорту, — говорится в сообщении.

Позднее министр туризма, культуры и гражданской авиации Судан Кирати заявил, что самолет Fly Dubai, который, по сообщениям СМИ, мог загореться при взлете, летит по расписанию в Дубай, ЧП нет.

Ранее самолет ATR 72, совершавший рейс из Катманду в город Покхара, загорелся во время полета и впоследствии разбился. На его борту находились 72 человека, среди которых были четыре члена экипажа и четыре гражданина России. Все они погибли. Один из пассажиров успел снять на телефон последние секунды полета.

До этого легкомоторный самолет «Бекас» упал в Волгоградской области на одном из частных аэродромов, который расположен в окрестностях нового кладбища рабочего поселка Средняя Ахтуб. В результате пилот погиб. Крушение произошло при попытке взлета.