В России появятся две иранские марки машин Минпром Ирана: процесс поставок в Россию автомобилей находится на стадии сертификации

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Saipa Shahin

Иранская компания Saipa собирается поставлять в Россию две марки своих автомобилей — Shahin и Quick, в российском рынке заинтересован и концерн Iran Khodro, сообщил представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф. В настоящее время в России проходят сертификацию автомобили обеих этих компаний, отметил он в беседе с РИА Новости.

Компания Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок, — рассказал представитель иранского Минпрома.

При этом Галибаф не уточнил, будут ли иранские автомобили отправлять в Россию напрямую или через Белоруссию, лишь подчеркнул, что вопрос связан с западными санкциями. Также он не стал рассказывать, какое количество иранских автомобилей планируется направлять в Россию.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что иранские автомобили рано или поздно смогут занять нишу на российском рынке в случае начала поставок. По его словам, если соотношение «цена — качество» будет неплохим, проблем в этом никаких нет. При этом специалист заявил, что сам скорее отдал бы предпочтение китайскому автомобилю, чем иранскому.