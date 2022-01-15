В Пекине обнаружили первый случай заражения «омикрон»-штаммом

В субботу, 15 января, в столице Китая зафиксировали первый случай заражения «омикроном», об этом передаёт агентство Reuters. Как сообщается, инфицированный обнаружен в районе Хайдянь на северо-западе города. Через полмесяца в Пекине должны стартовать зимние Олимпийские игры — 2022.

Лабораторные испытания обнаружили мутации, характерные для варианта Омикрон" у жителя Пекина. Власти города опечатали жилой комплекс и рабочее место инфицированного человека и собрали 2430 образцов для тестирования у людей, связанных с двумя местами, — сообщает Reuters.

В Японии сегодня был зафиксирован первый случай смерти человека со штаммом коронавируса «омикрон», передаёт агентство Киодо. Это пожилой мужчина, скончавшийся в городе Сидзуока 11 января. Количество заболевших в Японии за сутки превысило 22 тысячи, обновив рекорд с 1 сентября.

Ранее профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в ближайшее время. По его мнению, «омикрон» может привести к росту популяционного иммунитета, поскольку из-за его чрезвычайно высокой заразности коронавирусом, вероятно, переболеют очень многие жители планеты.