В Японии умер первый пациент с «омикроном»

В Японии зафиксирован первый случай смерти человека со штаммом коронавируса «омикрон», передает агентство Киодо. Это пожилой мужчина, скончавшийся в городе Сидзуока 11 января. Количество заболевших в Японии за сутки превысило 22 тысячи, обновив рекорд с 1 сентября.
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Ранее власти Японии продлили до конца февраля запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира из-за угрозы распространения штамма «омикрон». В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что у штамма коронавируса «омикрон» нет уникальных симптомов, но есть определённые отличия от предыдущих штаммов. По словам главы ведомства, к основным симптомам относятся головная боль, насморк, чиханье и усталость.