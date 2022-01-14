В Японии умер первый пациент с «омикроном»

В Японии зафиксирован первый случай смерти человека со штаммом коронавируса «омикрон», передает агентство Киодо. Это пожилой мужчина, скончавшийся в городе Сидзуока 11 января. Количество заболевших в Японии за сутки превысило 22 тысячи, обновив рекорд с 1 сентября.

Накануне в Японии был зафиксирован максимум новых заражений коронавирусом за сутки с 1 сентября. Количество заболевший составило 22 045 человек. 11 человек скончались. Ранее стало известно, что штамм «омикрон» выявлен во всех 47 префектурах Японии.

Ранее власти Японии продлили до конца февраля запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира из-за угрозы распространения штамма «омикрон». В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что у штамма коронавируса «омикрон» нет уникальных симптомов, но есть определённые отличия от предыдущих штаммов. По словам главы ведомства, к основным симптомам относятся головная боль, насморк, чиханье и усталость.