Мурашко перечислил основные симптомы «омикрона»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что у штамма коронавируса «омикрон» нет уникальных симптомов, но есть определённые отличия от предыдущих штаммов. По словам главы ведомства, к основным симптомам относятся головная боль, насморк, чиханье и усталость, сообщает РИА Новости.

Уникальных симптомов для «омикрона» нет, но есть определённые отличия — головная боль, насморк, чиханье, усталость, — сказал министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, заразившийся «омикрон»-штаммом коронавируса, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения инфекции очень высок. Попова подчеркнула, что инфицированный становится заразным ещё до того, как он сам понимает, что испытывает недомогание.

14 января в России был выявлен новый максимум заболеваний коронавирусом с конца декабря. Количество официально зафиксированных случаев заражения достигло 23 820. Наибольшее число смертей от COVID-19 зарегистрировано в Москве — 69, в Санкт-Петербурге — 61, в Московской области — 40.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков сообщил, что Европу уже накрыла волна штамма «омикрон» и она идёт на спад. По его мнению, в России эта волна только начинается.