Япония продлила запрет на выдачу виз иностранцам до конца февраля

Власти Японии продлили до конца февраля запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира из-за угрозы распространения штамма «омикрон», сообщил премьер-министр Фумио Кисида. В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание, передаёт ТАСС.

Полный запрет на выдачу новых виз действовал в Японии с декабря 2020 года, в ноябре 2021 года правительство решило его смягчить, однако уже 30 ноября из-за нового штамма коронавируса власти вновь вернулись к практически полному закрытию границ.

Все прибывающие в Японию из-за границы граждане должны проходить строгий карантин.

Ранее сообщалось, что «омикрон» был выявлен у жителей Японии, которые не были за рубежом. Случаи зафиксированы в городе Осака. Всего, по данным на конец декабря, медики зарегистрировали около 90 случаев заражения новым вариантом COVID-19 в стране.

Как отмечали в ВОЗ, новый штамм COVID-19 уже обнаружен в более чем ста странах. В организации отмечают, что «омикрон» распространяется быстрее других вариаций коронавируса, даже в странах с высоким уровнем иммунитета у населения.