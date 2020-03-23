Сотрудники больниц в Малайзии попросили местных жителей не покидать дома из-за пандемии коронавируса. В социальных сетях они запустили флешмоб #StayHome со слоганом «Я работаю ради тебя, останься дома ради меня».
Работники медицинских учреждений фотографируются в халатах и защитных масках. В руках они держат листки, из которых сложена просьба не выходить на улицу без крайней необходимости.
По данным ВОЗ, к 18 марта в Малайзии было выявлено 553 случая инфицирования коронавирусом. В связи с этим премьер-министр страны Мухиддин Яссин объявил о закрытии границ, общественных заведений, об отмене массовых мероприятий. Работают только аптеки и продуктовые магазины, уточняет Tjournal.ru.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек, писал NEWS.ru.