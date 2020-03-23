https://static.news.ru/photo/7819e7a4-6d29-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Wei/Xinhua/Global Look Press

Сотрудники больниц в Малайзии попросили местных жителей не покидать дома из-за пандемии коронавируса. В социальных сетях они запустили флешмоб #StayHome со слоганом «Я работаю ради тебя, останься дома ради меня».

Работники медицинских учреждений фотографируются в халатах и защитных масках. В руках они держат листки, из которых сложена просьба не выходить на улицу без крайней необходимости.

В комментариях к публикациям врачи напоминают, что у них тоже есть семьи, однако они вынуждены выходить на работу, тем самым подвергая себя и родных риску заражения.

По данным ВОЗ, к 18 марта в Малайзии было выявлено 553 случая инфицирования коронавирусом. В связи с этим премьер-министр страны Мухиддин Яссин объявил о закрытии границ, общественных заведений, об отмене массовых мероприятий. Работают только аптеки и продуктовые магазины, уточняет Tjournal.ru.

Malaysians taking care of eachother is a beautiful sight to see. Let this crisis bring out the best in Malaysians, not the worst. Take care of eachother. #KitaJagaKita pic.twitter.com/yaxoQ1NOSi — Liew Chin Tong (@LiewChinTong) March 18, 2020

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек, писал NEWS.ru.