Работники медицинских учреждений фотографируются в халатах и защитных масках. В руках они держат листки, из которых сложена просьба не выходить на улицу без крайней необходимости.

We stay at work for you. You stay at home for us. Sama-sama kita membantu. #dudukrumah #StayHome #PerintahKawalanPergerakan #COVID19 @khairul_hafidz #MedTweetMY pic.twitter.com/uhUx3kUK7I

В комментариях к публикациям врачи напоминают, что у них тоже есть семьи, однако они вынуждены выходить на работу, тем самым подвергая себя и родных риску заражения.

По данным ВОЗ, к 18 марта в Малайзии было выявлено 553 случая инфицирования коронавирусом. В связи с этим премьер-министр страны Мухиддин Яссин объявил о закрытии границ, общественных заведений, об отмене массовых мероприятий. Работают только аптеки и продуктовые магазины, уточняет Tjournal.ru.