В Корее карантинщики начали получать от властей бандероли с масками и едой

https://static.news.ru/photo/323ccf28-74d9-11ea-a7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global LookPress

Корейцам, которые вынуждены из-за коронавируса соблюдать режим самоизоляции, местные власти присылают «наборы здоровья» с продуктами питания, сладостями и защитными средствами.

На жёсткие ограничительные мероприятия в Корее пошли после того, как несколько дней назад в стране было зафиксировано 158 новых случаев заражения коронавирусом. Сеул поднял уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Людей попросили не выходить из дома без необходимости, были отменены массовые мероприятия и закрыты спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

А жителей, прилетевших из США и Европы, власти отправляют на принудительный карантин. И чтобы им не было скучно, они получают особые посылки. О том, что находится в такой бандерольке, рассказала корейский блогер.

Это маска KF-94. В одной упаковке — 5 штук, а в сумме — 20. Они сейчас очень дорогие. Ещё я получила целую упаковку обычных масок, 500 мл дезинфицирующего средства, градусники. Ещё я получила печенье, батончики со злаками, орешки, две плитки тёмного шоколада, ионизированный напиток, апельсиновое и яблочное желе, упаковку с 12 варёными яйцами в соусе с говядиной, рис, кимчи со свининой, просто кимчи, суп с мясом, — приводит слова девушки сайт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что новым инфекционным кластером в южнокорейской столице Сеуле стала одна из церквей города. С ней связаны 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. 25 пациентов с COVID-19 — прихожане протестантской церкви Манмин, ещё 7 инфицированных человек — их родственники и друзья. Первый случай заражения среди последователей был выявлен 25 марта. С начала месяца церковь проводила службы в онлайн-режиме, однако часть служителей и прихожан собирались для их проведения. В Республике Корея выявлено порядка 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.