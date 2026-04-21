Корейский маринад без остроты: секрет нежности в яблочном соке. Идеален для креветок, курицы и шашлыка

Корейская кухня прочно ассоциируется с огненной остротой. Этот маринад ломает стереотипы: в нем нет чили, но есть яркий сладковато-пряный профиль, построенный на яблочном соке, чесноке и классических азиатских акцентах.

Что понадобится

Яблочный сок (натуральный, без сахара) — 250 мл, соевый соус — 60 мл, кунжутное масло — 2 ст. л., репчатый лук — 1 шт. (средняя), чеснок — 4–5 зубчиков, сахар — 2 ст. л.

Как готовлю

Лук очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Чеснок, не очищая, кладём на разделочную доску и с сильным нажатием раздавливаем плоской стороной широкого ножа — так кожица легко снимется, а аромат усилится. Очищенные зубчики грубо рубим.

В миску вливаем яблочный сок (для быстрого растворения сахара его можно слегка подогреть), добавляем сахар и перемешиваем до полного растворения кристаллов. Затем вводим соевый соус и кунжутное масло, добавляем подготовленные лук и чеснок.

В получившийся маринад помещаем основной продукт — морепродукты, мясо или птицу, нарезанные порционными кусками.

Оставляем мариноваться минимум на 30 минут, а для более насыщенного вкуса — на 2–3 часа в холодильнике. После этого продукты готовы к жарке на гриле, сковороде или к запеканию.

рецепты
Корея
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
