https://static.news.ru/photo/5bf72f92-425d-11ea-baa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Zheyu/Global Look Press

Один человек приговорён к уголовной ответственности за распространение злонамеренных слухов о пневмонии в интернете в китайском Тяньцзине.

По данным городского управления общественной безопасности, в отношении ещё шестерых граждан составлены административные протоколы, а с 34 нарушителями проведены разъяснительные беседы.

Начальник командования городского УОБ Чэнь Юйдун подчеркнул, что в населённом пункте ведётся круглосуточное наблюдение за ситуацией в интернете.

В случае обнаружения злонамеренной информации в отношении дел по фабрикации слухов собираются твёрдые доказательства и наносится суровый удар, согласно закону, — заявил он.

Также Юйдун отметил, что власти не намерены проявлять мягкость в отношении к распространителям ложных сообщений, которые пытаются посеять панику и «баламутить общественный порядок», передаёт Xinhua.

Ранее NEWS.ru писал, что в Токио из Китая прибыл чартерный рейс с 206 подданными Японии. Четырёх из них госпитализировали с подозрением на пневмонию нового типа.