Один человек приговорён к уголовной ответственности за распространение злонамеренных слухов о пневмонии в интернете в китайском Тяньцзине.
По данным городского управления общественной безопасности, в отношении ещё шестерых граждан составлены административные протоколы, а с 34 нарушителями проведены разъяснительные беседы.
Начальник командования городского УОБ Чэнь Юйдун подчеркнул, что в населённом пункте ведётся круглосуточное наблюдение за ситуацией в интернете.
В случае обнаружения злонамеренной информации в отношении дел по фабрикации слухов собираются твёрдые доказательства и наносится суровый удар, согласно закону, — заявил он.
Также Юйдун отметил, что власти не намерены проявлять мягкость в отношении к распространителям ложных сообщений, которые пытаются посеять панику и «баламутить общественный порядок»,
Ранее NEWS.ru писал, что в Токио из Китая прибыл чартерный рейс с 206 подданными Японии. Четырёх из них госпитализировали с подозрением на пневмонию нового типа.
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