В КНР резко ответили на заявления США против китайской ядерной программы МИД КНР назвал нападки США на ядерную программу страны политической манипуляцией

Нападки США на китайскую ядерную программу — политическая манипуляция, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, Вашингтон таким образом пытается сохранить американскую гегемонию.

США продолжают искажать политику Китая, что по своей сути является политической манипуляцией, — сказал Линь Цзянь.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не двусторонним вопросом. Он отметил, что к данному процессу должен подключиться Китай, поскольку в Пекине также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности.

До этого власти Китая призвали США к стратегическому диалогу с Россией. В МИД страны отметили важность обсуждения Москвой и Вашингтоном ситуации после прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В начале февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Китай выступает против своего включения в новый возможный договор по СНВ. Он добавил, что ядерный потенциал КНР на данный момент несопоставим с российским и американским.