Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:01

В КНР резко ответили на заявления США против китайской ядерной программы

МИД КНР назвал нападки США на ядерную программу страны политической манипуляцией

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападки США на китайскую ядерную программу — политическая манипуляция, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, Вашингтон таким образом пытается сохранить американскую гегемонию.

США продолжают искажать политику Китая, что по своей сути является политической манипуляцией, — сказал Линь Цзянь.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не двусторонним вопросом. Он отметил, что к данному процессу должен подключиться Китай, поскольку в Пекине также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности.

До этого власти Китая призвали США к стратегическому диалогу с Россией. В МИД страны отметили важность обсуждения Москвой и Вашингтоном ситуации после прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В начале февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Китай выступает против своего включения в новый возможный договор по СНВ. Он добавил, что ядерный потенциал КНР на данный момент несопоставим с российским и американским.

Китай
США
ядерные вооружения
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт рассказал, как защитить умные кормушки для питомцев от взлома
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь бойцов СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья
Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать
Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной
В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре ВСУ
«Бог Кузя» возобновил проповеди
Гендиректор РЖД рассказал о вынужденных мерах в отношении работников
В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.