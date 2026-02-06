Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 10:32

КНР призвала США к диалогу с Россией

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Власти Китая призывают США к стратегическому диалогу с Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он также призвал Москву и Вашингтон к обсуждению ситуации после прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.

Китай призывает Соединенные Штаты возобновить диалог о стратегической стабильности с Россией, обсудить дальнейшие меры после истечения срока действия ДСНВ. Это также соответствует общим ожиданиям международного сообщества, — заявил министр.

ДСНВ, подписанный в 2010 году, устанавливал строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. Его срок истек 5 февраля 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай выступает против своего включения в новый возможный договор по СНВ. По словам представителя Кремля, ядерный потенциал КНР на данный момент несопоставим с российским и американским.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что США выступают против продления ДСНВ из-за нежелания Китая присоединиться к соглашению. По его словам, причиной стало наращивание ядерного потенциала Пекином.

Китай
Россия
США
ДСНВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Баталова Надежда пришла проститься с Гитаной Леонтенко
Пьяный сын зарезал тяжелобольного отца из-за нежелания за ним ухаживать
Адвокат ответил, могут ли Сабурову отменить запрет на въезд в Россию
В Госдуме объяснили идею ограничить счета в банках для мигрантов
Делегации Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе в Омане
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве: подробности, жив ли
Автокредитование в России показало спад
Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику
В ЦБ раскрыли, сколько банковских карт должно хватить россиянину
Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом
Продюсер ответил, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру Сабурова
Раскрыты подробности покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В ГД готовят второй антифрод-пакет для создания единого щита от мошенников
В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией
Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась
Узнавший о запрете въезда в Россию Сабуров попал на видео
Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
«Стала разменной монетой»: Дрожжина попросила Надежду Баталову о помощи
Стал известен срок, на который комику Сабурову запретили въезд в Россию
Наступление ВС РФ на Запорожье 6 февраля: замес у Орехова, ложь у Гуляйполя
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.