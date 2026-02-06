КНР призвала США к диалогу с Россией

Власти Китая призывают США к стратегическому диалогу с Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он также призвал Москву и Вашингтон к обсуждению ситуации после прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.

Китай призывает Соединенные Штаты возобновить диалог о стратегической стабильности с Россией, обсудить дальнейшие меры после истечения срока действия ДСНВ. Это также соответствует общим ожиданиям международного сообщества, — заявил министр.

ДСНВ, подписанный в 2010 году, устанавливал строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. Его срок истек 5 февраля 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай выступает против своего включения в новый возможный договор по СНВ. По словам представителя Кремля, ядерный потенциал КНР на данный момент несопоставим с российским и американским.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что США выступают против продления ДСНВ из-за нежелания Китая присоединиться к соглашению. По его словам, причиной стало наращивание ядерного потенциала Пекином.