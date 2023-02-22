В КНР призвали США первыми сделать шаги для реанимации ДСНВ КНР призвала США первыми сделать шаги к реанимации механизмов контроля над вооружениями

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Вашингтон должен первым сделать шаги, которые позволят заработать механизмам контроля над вооружениями в отношениях с Москвой. Договор СНВ-3 дипломат назвал важной частью глобальной архитектуры безопасности, сообщает РИА Новости.

СНВ-3 вместе с другими инструментами является важной частью глобальной архитектуры безопасности. Мы сожалеем, что соответствующие стороны предпринимают негативные шаги. Мы все еще полагаем, что по этому вопросу заинтересованные стороны должны продолжать вести переговоры друг с другом, — подчеркнул постпред КНР.

Дипломата также спросили, должна ли Москва вернуться к исполнению СНВ-3. Чжан Цзюнь указал на то, что Вашингтон первым вышел «из этих инструментов». Поэтому именно США должны быть первыми пойти на ответственные шаги.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Российский лидер отметил, что Москва не выходит из договора.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россия и США должны вернуться к выполнению своих обязательств в рамках ДСНВ. По его словам, договоренность между двумя ядерными державами обеспечивала безопасность не только им, но и другим государствам.