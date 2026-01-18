В КНР пересмотрели экспорт редкоземельных металлов после «фокусов» Трампа Bloomberg: Китай сократил экспорт редкоземельных металлов из-за Японии и США

Китай сокращает экспорт редкоземельных металлов, пишет Bloomberg. По его информации, инвесторы следят за обострением напряженности между Пекином и Японией, которое может привести к ужесточению контроля за поставками. Еще одной причиной снижения продаж называют нарастание политической напряженности, вызванной новым курсом Белого дома.

Согласно данным таможни, объем исходящих поставок материалов, используемых в электромобилях, системах вооружения и высокотехнологичном производстве, составил 6745 тонн, что меньше, чем 6958 тонн в ноябре. В этой категории преобладают редкоземельные магниты — продукт, который предоставил Китаю важные рычаги влияния в серии торговых споров, потрясших рынки, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что несколько китайских госпредприятий уведомили японских партнеров о возможном отказе от заключения новых контрактов на поставки редкоземельных металлов. Действия Пекина могут серьезно ударить по японской промышленности. До этого Китай также ввел эмбарго на поставки в Японию товаров двойного назначения.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вернет средства, переданные Украине администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена. По его словам, возврат обеспечит сделка, связанная с поставками редкоземельных металлов.