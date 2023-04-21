В КНР оценили позицию США по украинскому конфликту Посол КНР в Париже Лю Шайе: США не хотят прекращения украинского конфликта

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Посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Вашингтон не заинтересован в прекращении украинского конфликта. В интервью французскому телеканалу LCI он также обратил внимание на то, что НАТО продолжает вооружать Киев.

Дипломат отметил, что у российских властей заметно желание начать переговоры, о них говорят и на Украине.

Необходимо, чтобы все стороны конфликта были заинтересованы и имели желание начать диалог. <...> Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие, — подчеркнул посол.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее говорил, что руководство Китая поддерживает стремление стран Европы в ближайшее время возобновить российско-украинские переговоры. По словам китайского дипломата, Пекин выступает за создание «эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что намерение французского президента Эммануэля Макрона заручиться поддержкой Китая для реализации плана, который может поспособствовать мирным переговорам России и Украины, может привести к подрыву единства в Европе. Ряд европейских политиков сочли инициативу преждевременной и выразили сомнения относительно посредничества КНР.