Ядерный конфликт на Корейском полуострове становится вопросом времени, а не вероятности из-за действий США, заявило Минобороны КНДР. В заявлении, распространенном ЦТАК, говорится, что планы Вашингтона по применению ядерных ударных средств лишь приближают катастрофу.
Авантюрная военная доктрина США, предполагающая применение ядерных ударных средств, развивается в опасном направлении, в силу чего кризис ядерного столкновения на Корейском полуострове с каждым мгновением становится вопросом времени, а не вопросом вероятности, — говорится в заявлении.
Северокорейское военное ведомство обвинило США в дестабилизации обстановки в регионе из-за совместных ядерных учений с Южной Кореей и переброски бомбардировщиков и атомных подлодок в район Корейского полуострова. В КНДР назвали действия Вашингтона и Сеула провокационными и решительно их осудили.
Эта опасная ситуация усиливает необходимость принятия нашими военными мер более наступательного характера, — заключили в министерстве.
Ранее стало известно, что Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты. Это подтвердили в Министерстве обороны Японии. Военные изучают информацию о возможном влиянии пуска на японское государство. В КНДР сообщения о запуске баллистической ракеты пока не комментировали.