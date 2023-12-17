В КНДР заявили о неизбежности ядерной войны из-за провокаций США МО КНДР: ядерный конфликт на Корейском полуострове является вопросом времени

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ядерный конфликт на Корейском полуострове становится вопросом времени, а не вероятности из-за действий США, заявило Минобороны КНДР. В заявлении, распространенном ЦТАК, говорится, что планы Вашингтона по применению ядерных ударных средств лишь приближают катастрофу.

Авантюрная военная доктрина США, предполагающая применение ядерных ударных средств, развивается в опасном направлении, в силу чего кризис ядерного столкновения на Корейском полуострове с каждым мгновением становится вопросом времени, а не вопросом вероятности, — говорится в заявлении.

Северокорейское военное ведомство обвинило США в дестабилизации обстановки в регионе из-за совместных ядерных учений с Южной Кореей и переброски бомбардировщиков и атомных подлодок в район Корейского полуострова. В КНДР назвали действия Вашингтона и Сеула провокационными и решительно их осудили.

Эта опасная ситуация усиливает необходимость принятия нашими военными мер более наступательного характера, — заключили в министерстве.

Ранее стало известно, что Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты. Это подтвердили в Министерстве обороны Японии. Военные изучают информацию о возможном влиянии пуска на японское государство. В КНДР сообщения о запуске баллистической ракеты пока не комментировали.