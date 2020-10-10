В КНДР не выявили ни одного случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/8bd1b536-0af1-11eb-b972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын пожелал Южной Корее скорее преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции. С такими словами он выступил перед участниками прошедшего в Пхеньяне военного парада, приуроченного к 75-летней годовщине основания Трудовой партии Кореи.

Надеюсь, связанный с коронавирусом кризис будет преодолён. И две Кореи смогут вновь соединить руки, — цитирует ТАСС Ким Чен Ына.

Он подчеркнул, что с начала пандемии COVID-19 в КНДР ни один человек не заразился коронавирусом.

На мероприятии присутствовала его сестра Ким Ё Чжон, а также представители правительства и военного командования. Никто из них, а также участников парада не был в защитных масках. По мнению южнокорейских экспертов, это может говорить об уверенности руководства КНДР в отсутствии в стране коронавирусной инфекции.

В своём выступлении Ким Чен Ын поздравил народ страны со знаменательной датой, а также вспомнил о заслугах предшественников и поставил дальнейшие задачи.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у северокорейского лидера Ким Чен Ына хорошее здоровье. Политик добавил, что не стоит недооценивать руководителя КНДР.

Слухи о плохом состоянии здоровья и даже смерти Ким Чен Ына возникли весной 2020 года, когда тот надолго пропал из поля зрения СМИ. Однако некоторое время спустя лидер КНДР вновь появился на публике. Скептики предположили, что его исчезновение, скорее всего, было связано с пандемией коронавируса — так политик пытался оградить себя от возможного заражения.

Новый виток обсуждений возник после того, как о вероятной коме Ким Чен Ына высказался помощник экс-президента Южной Кореи Чан Сон Мин. По его мнению, северокорейский лидер уже несколько месяцев пребывает в бессознательном состоянии, а все записи его появлений на публике смонтированы.

Пищу для пересудов добавила и важнейшая политическая новация в Северной Корее. Как писал NEWS.ru, Ким Чен Ын возложил часть своих обязанностей председателя Госсовета на свою младшую сестру Ким Ё Чжон, сделав её фактически вторым лицом в республике. Та теперь отвечает за отношения КНДР с Южной Кореей и США, а также за ряд других общих вопросов.