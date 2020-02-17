Руководство швейной фабрики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая за восемь дней организовало новую линию по производству защитной одежды для медперсонала для борьбы с распространением коронавируса.
Как
25 января власти КНР уже направили в Ухань более 14 тыс. защитных костюмов, теперь они планируют отправить туда дополнительную партию в размере 100 тыс. единиц.
Как писал NEWS.ru, в китайском городе Ухань 27-летняя женщина, которая может быть заражена коронавирусом, родила ребёнка. Мальчик, вес которого при рождении составил 3,1 кг, появился на свет с помощью кесарева сечения. Операция была очень опасна для роженицы из-за лихорадки и того, что она постоянно кашляла. Медики же столкнулись с риском быть инфицированными коронавирусом. Во время проведения процедуры на враче было два защитных костюма, маска на лице и защитные очки.
По данным на 18 февраля, коронавирусом заражены более 73 тыс. человек по всему миру. Жертвами опасной инфекции стали более 1,8 тыс. человек. Число выздоровевших превысило 12 тысяч.
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