https://static.news.ru/photo/17fcfc82-522e-11ea-93dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Руководство швейной фабрики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая за восемь дней организовало новую линию по производству защитной одежды для медперсонала для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщает агентство «Синьхуа», фабрика работает в круглосуточном режиме для удовлетворения спроса на защитные костюмы. Новая линия ежедневно выпускает до 1000 единиц этой продукции.

25 января власти КНР уже направили в Ухань более 14 тыс. защитных костюмов, теперь они планируют отправить туда дополнительную партию в размере 100 тыс. единиц.

Как писал NEWS.ru, в китайском городе Ухань 27-летняя женщина, которая может быть заражена коронавирусом, родила ребёнка. Мальчик, вес которого при рождении составил 3,1 кг, появился на свет с помощью кесарева сечения. Операция была очень опасна для роженицы из-за лихорадки и того, что она постоянно кашляла. Медики же столкнулись с риском быть инфицированными коронавирусом. Во время проведения процедуры на враче было два защитных костюма, маска на лице и защитные очки.

По данным на 18 февраля, коронавирусом заражены более 73 тыс. человек по всему миру. Жертвами опасной инфекции стали более 1,8 тыс. человек. Число выздоровевших превысило 12 тысяч.