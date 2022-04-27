В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

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Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что в стране зарегистрировали первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8, сообщает Reuters. Заболевание выявили у четырёхлетнего мальчика в провинции Хэнань, расположенной на востоке страны.

В начале апреля у ребёнка поднялась температура и появились другие симптомы болезни, после чего его доставили в больницу. 24 апреля медики провели анализы и выяснили, что у ребёнка инфекция H3N8.

Ни один среди близких знакомых и родственников мальчика не заразился. Ребёнок контактировал с курами и воронами, которых выращивали у него дома.

Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось, — говорится в сообщении комиссии по здравоохранению.

Предварительные оценки специалистов свидетельствуют о том, что вариант ещё не способен массово заражать людей, а риск масштабной эпидемии низкий.

В Китае существует много разных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, как правило, работающих с домашней птицей.

В феврале несколько человек в одном из южных регионов России заразились птичьим гриппом. Заболевание передалось семерым сотрудникам одной из птицефабрик.