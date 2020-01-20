Власти Уханя сообщили о том, что число заразившихся новым видом коронавируса возросло до 217 человек.
Как передаёт «Синьхуа», с подозрением на пневмонию были обследованы 224 человека. 217 из них оказались инфицированы новым смертельным коронавирусом.
Первые заболевшие заразились от морепродуктов на рынке в городе Ухань. Случаев передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксировано. На данный момент жертвами нового типа пневмонии стали три человека. Из-за вспышки вирусной пневмонии в Китае Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе двух стран.
Как писал NEWS.ru, ранее центры по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи заявили, что в Республике выявлено первое заражение смертельным коронавирусом нового типа.
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