https://static.news.ru/photo/564d4f38-3b7b-11ea-8361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Власти Уханя сообщили о том, что число заразившихся новым видом коронавируса возросло до 217 человек.

Как передаёт «Синьхуа», с подозрением на пневмонию были обследованы 224 человека. 217 из них оказались инфицированы новым смертельным коронавирусом.

Первые заболевшие заразились от морепродуктов на рынке в городе Ухань. Случаев передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксировано. На данный момент жертвами нового типа пневмонии стали три человека. Из-за вспышки вирусной пневмонии в Китае Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе двух стран.

Как писал NEWS.ru, ранее центры по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи заявили, что в Республике выявлено первое заражение смертельным коронавирусом нового типа.