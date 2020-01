Об этом сообщает агентство AFP News. Ранее стало известно о 80 новых случаях заболевания этим вирусом. Таким образом, число заболевших на данный момент составляет более 290 человек.

#BREAKING Death toll from SARS-like China virus rises to 6: official pic.twitter.com/OA0R6ZkJxQ