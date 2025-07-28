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28 июля 2025 в 19:40

В Китае рассказали о жестком ответе Путина на провокации Германии

Sohu: Германия получила по зубам от Путина за антироссийские провокации

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал жесткий ответ на антироссийские действия Германии, пишет китайское издание Sohu. По словам авторов, российский лидер «болезненно ударил по зубам» ФРГ, уничтожив на Украине несколько противовоздушных ЗРК Patriot, которые могли обслуживаться немецкими специалистами.

Как отмечает газета, обострение отношений произошло после прихода к власти нового немецкого канцлера Фридриха Мерца. По данным Sohu, российские военные нанесли ощутимый удар по позициям Германии, уничтожив несколько американских систем ПВО.

Германия оказалась в большом проигрыше. Есть признаки того, что немецкие специалисты могли находиться рядом с пораженными установками, — сказано в материале.

Аналитики Sohu отмечают, что ФРГ постепенно перенимает у США роль главного западного оппонента России. Если ранее основным противником Москвы были Соединенные Штаты, то теперь на эту позицию все активнее претендует Берлин, что приводит к новому витку напряженности в отношениях между странами.

Ранее Politico сообщала, что Германия активно сопротивляется планам США по сокращению военного присутствия в стране. По данным газеты, в Европе сегодня дислоцировано до 100 тысяч американских военных, причем крупнейший контингент базируется именно в ФРГ.

Прежде немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Вооруженным силам Украины. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам систем ПВО Patriot для ВСУ. Он подчеркнул, что это отвечает интересам НАТО, так как речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников.

Россия
Германия
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Украина
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