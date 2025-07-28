В Берлине испугались будущего без американских солдат под боком Politico: Германия против решения США вывести войска из ФРГ

Германия активно сопротивляется планам США по сокращению военного присутствия в стране, сообщает Politico. По данным издания, в Европе сегодня дислоцировано до 100 тысяч американских военных, причем крупнейший контингент базируется именно в муниципалитетах ФРГ.

Берлин по-прежнему сильно зависит от американских сил. Это касается не только 35 000 американских военнослужащих, но и американских ядерных боеголовок, — сказано в статье.

Чиновники просят США сделать вывод войск поэтапным, но при этом подчеркивают растущие инвестиции от их присутствия и выражают готовность принять еще большее количество солдат. Известно, что они дислоцированы на авиабазе Рамштайн, в военном учебном центре Графенвер в Баварии и штаб-квартире армии США в Европе и Африке.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Вооруженным силам Украины. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам систем ПВО Patriot для ВСУ. Он подчеркнул, что это отвечает интересам НАТО, так как речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников.