22 августа 2025 в 08:28

Строительство моста превратилось в кошмар из-за оборвавшегося троса

В Китае погибли семь человек в результате обрыва троса моста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При строительстве моста в Китае оборвался трос, что привело к смерти семи человек, информирует газета Beijing Daily. Инцидент произошел во время ремонтно-строительных работ на железнодорожном переходе через реку Хуанхэ.

Помимо погибших, еще девять человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло обрушение подвесного моста. Причиной стал разрыв несущего троса. В результате инцидента пять человек погибли, 24 получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, причем у 22 зафиксированы легкие повреждения, а двое находятся в тяжелом состоянии.

До этого сильные ливни в Магаданской области привели к разрушению автомобильного моста. Стихия обрушилась на поселки Омсукчан и Сеймчан, где потоки воды смыли переправу. В момент катастрофы по мосту двигался грузовик с цистерной — водитель оказался в воде и был заблокирован в кабине. В ряде населенных пунктов прервано электроснабжение и нарушена связь.

Китай
мосты
происшествия
смерти
ремонты
Строительство моста превратилось в кошмар из-за оборвавшегося троса
