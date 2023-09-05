В Китае назвали две беды, к которым США привели Украину GT: США привели Украину к гуманитарному кризису и риску роста терроризма

Фото: МО Украины

США разжигают украинский конфликт и это ведет к разрушению страны, заявил обозреватель китайской Global Times Вань Хэнъи. По его мнению, Вашингтон действует так намеренно в своих политических и экономических интересах.

Соединенные Штаты продолжают накачивать Украину вооружением и техникой, чтобы затянуть боевые действия и максимизировать собственные политические и экономические интересы. У этих американских решений нет никакого предела, а потому США все еще подливают масла в огонь конфликта, полностью игнорируя гуманитарный кризис и усугубляющиеся риски подъема терроризма, — отмечается в публикации.

Другой эксперт, младший научный сотрудник Института исследований России Чжан Хун, считает, что США стараются усугубить конфронтацию, и не способствуют миру. Итогом такой политики Вашингтона уже стала угроза национальной безопасности Украины и серьезное расширение масштабов конфликта.

Ранее эксперт Global Times Сун Чжунпин заявил, что вмешательство западных стран в украинский конфликт спровоцирует войну по всей Европе. По его словам, другой причиной такой катастрофы могут стать поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет. Эксперт добавил, что в настоящее время ВСУ не могут проводить операции, позволяющие прорвать российскую оборону.