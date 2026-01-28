В Китае нашли препарат для борьбы с вирусом Нипах

Китайское противовирусное средство VV116, разработанное для лечения COVID-19, показало свою эффективность против вируса Нипах, передает South China Morning Post со ссылкой на результаты исследований. Испытания проводились на золотистых хомяках.

Исследования продемонстрировали, что пероральное введение VV116 улучшило выживаемость лабораторных животных до 66,7%. Кроме того, оно существенно снизило уровень вирусной нагрузки в легких, селезенке и головном мозге.

Китайские вирусологи полагают, что это средство может быть использовано не только для предотвращения заражения среди людей, находящихся в группе повышенного риска, но и в качестве терапии при вспышках заболевания.

Ранее сообщалось, что среди первых признаков заражения вирусом Нипах отмечают сильную головную боль, общую слабость, а также повышение температуры и симптомы поражения центральной нервной системы. Вакцин против этого заболевания пока не существует, поэтому важно соблюдать меры профилактики. Путешественникам, посещающим эндемичные районы, рекомендуется избегать контактов с больными животными и строго соблюдать правила личной гигиены.