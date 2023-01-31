В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане ISNA: силы безопасности Ирана установили производителя БПЛА, атаковавших объект в Исфахане

Фото: Shadi Jarar'Ah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы безопасности Ирана определили производителя дронов, которые атаковали объект Минобороны страны в городе Исфахан, передает агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности республики. При этом конкретное название компании не приводится.

Техническая экспертиза частей одного из дронов <...> предоставила ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель, — говорится в сообщении.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что неожиданный удар дронов по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был нанесен Израилем. Удар израильских беспилотников был осуществлен в попытках Израиля и США найти новые методы сдерживания амбициозного в военной и ядерной сфере Тегерана, пояснили в издании.