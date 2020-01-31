https://static.news.ru/photo/c554a762-43fc-11ea-9952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Fangtonglian/Global Look Press

Сотрудники японского Национального института инфекционных заболеваний смогли первыми в Японии выделить геном коронавируса нового типа после обследования одного из заражённых.

Специалисты надеются, что это позволит разработать вакцину, а также поможет в лечении вызываемых 2019-nCoV заболеваний, передаёт Кyodo.

Ранее NEWS.ru писал, что более 9,6 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае к 31 января. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за стуки подтверждено 1 982 случая заражения, 43 человека скончались.

Общее число заболевших достигло 9 692, умерших — 213, выздоровевших 171.