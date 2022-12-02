В Индонезии секс вне брака хотят признать уголовным преступлением

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Власти Индонезии намерены принять новый Уголовный кодекс, который разрешит лишать свободы сроком до одного года за внебрачный секс, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновниц. Новый УК могут принять уже 15 декабря, в нем также останется норма об уголовной ответственности за проведение абортов, кроме случаев изнасилования.

Изменения в законодательстве также закрепят запрет на оскорбление президента и государственных ведомств, выражение любых взглядов, противоречащих государственной идеологии, а также на сожительство до брака, — сказано в сообщении.

Главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин ранее сообщил, что количество медицинских абортов в России за последние пять — семь лет сократилось примерно на 250 тысяч, до 400 тысяч операций в год. По его словам, чаще всего женщины в России делают аборты в возрасте 25–39 лет.

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что большое число нежелательных беременностей происходит из-за того, что большинство контрацептивных методов, которыми пользуются россияне, относятся к группе средней надежности. Лишь около 30% женщин, по словам эксперта, используют современные противозачаточные таблетки или другие гормональные методы, еще порядка 50% используют презервативы. Также часть женщин предпочитает прерванный половой акт, который по сути не является методом контрацепции. По словам гинеколога, уменьшению числа абортов могут способствовать специализированные программы для подростков и молодежи, информирующие их о методах контрацепции.