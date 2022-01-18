В Индии сообщили о готовящемся нападении на премьер-министра страны

Индийские спецслужбы проверяют информацию о готовящемся покушении на главу правительства страны Нарендру Моди и других высокопоставленных лиц. Нападение ожидается во время празднования национального праздника Дня республики, он отмечается 26 января, сообщила газета India Today. Девятистраничный доклад попал в руки издания, в нём сообщается, что атака группировок возможна с использованием дронов.

Угроза исходит от группировок, базирующихся в пакистанском или афгано-пакистанском регионе. Их цель — высокопоставленные лица, совершение диверсии на публичном мероприятии, в многолюдных местах, — пишет газета.

Также в документе говорится, что атака может быть совершена в том числе с помощью дронов.

В докладе, на которое ссылается газета, говорится также, что за организацией возможной атаки стоят такие экстремистские группировки как «Лашкар-и-Тайба» (организация, признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Сила сопротивления» (The Resistance Force), «Джаиш-и-Мохаммед», «Харкат уль-Муджахидин» или «Хизб уль-Муджахидин».

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