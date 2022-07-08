В экс-премьера Японии Абэ стреляли из самодельного дробовика Полиция Японии считает, что оружие нападавшего на экс-премьера Абэ было самодельным

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Полиция префектуры Нара считает, что дробовик, который 40-летний Тэцуя Ямагами использовал при нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, был самодельным, пишет РИА Новости. Также правоохранители сообщили, что изъяли у преступника несколько предметов, похожих на оружие.

Ранее полиция обнаружила в доме мужчины, стрелявшего в Абэ, предположительно, взрывчатые вещества. Сообщается, что людей просили отойти на безопасное расстояние.

Покушение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск) во время его уличного выступления. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Ямагами не стал оказывать сопротивление при задержании. Позже он признался в содеянном, заявив, что намеревался убить экс-премьера, поскольку был «недоволен» им.

Сам Абэ скончался от потери крови в больнице города Нара, куда был доставлен сразу после покушения. Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких часов, однако безрезультатно.