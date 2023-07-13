У Китая появились внезапные проблемы с поставками за рубеж Таможня Китая сообщила о внезапном падении экспорта товаров в июне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экспорт китайской продукции по итогам июня 2023 года упал на 12,4%, до $285,3 млрд, сообщает Telegram-канал MMI со ссылкой на таможню КНР. По данным канала, власти Китая прогнозировали рост экспорта на 0,5%. Сокращение поставок стало самым резким с февраля 2020 года.

Экспорт товаров из Китая продолжает снижаться уже не первый месяц — так, в мае объем поставок упал на 7,5%, до $283,5 млрд. Кроме этого, сократился и импорт продукции в Китай: в июне на 6,8% ($217,69 млрд), в мае — на 4,5% ($205,21 млрд).

Специалисты подчеркивают, что замедление экспорта является признаком слабости глобального спроса. Слабость же импорта связана с подавленным внутренним спросом в Китае, уверены они.

Ранее врио главы ФТС России Руслан Давыдов заявил, что импорт китайских автомобилей в страну по итогам первых пяти месяцев 2023 года увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом за 2022 год. При этом он отметил, что ввоз строительной техники увеличился в восемь раз. Также сильно выросли поставки спецтехники и грузовиков.