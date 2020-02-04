Врачи в Южной Корее сообщили о 16-м выявленном в стране случае заражения коронавирусом нового типа. Речь идёт о 42-летней пациентке, которая 19 января вернулась из Таиланда.
25 января женщину начало знобить, несмотря на лечение, её состояние не улучшалось. 3 февраля у неё взяли анализы для проверки на вирусную инфекцию, и они дали положительный результат.
Как сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея, пациентку поместили в карантин. Медики проверяют людей, с которыми контактировала женщина, на предмет симптомов вируса. Распространёнными признаками инфекции являются лихорадка, кашель, одышка, затруднённое дыхание и мышечные спазмы. В отдельных случаях коронавирус может привести к пневмонии, острому респираторному синдрому и даже смерти,
Ранее в Таиланде был подтверждён случай передачи коронавируса от человека к человеку. Местный таксист заразился от больного путешественника из Китая. Число жертв нового типа вируса возросло до 427 человек, писал NEWS.ru.
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