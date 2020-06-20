Террористы взяли в заложники женщин и детей в Афганистане

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Неизвестные захватили в заложники 53 человека, в том числе детей и женщин, в провинции Дайкунди в Афганистане.

Об этом сообщил телеканал Tolo News. Губернатор провинции Зиа Хамдард заявил, что, благодаря вмешательству местных старейшин, девять заложников удалось освободить. Переговоры насчёт остальных продолжаются. Губернатор обвиняет в захвате заложников движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ). Сами талибы заявили, что они не имеют никакого отношения к происшествию в Дайкунди.

18 июня в афганской провинции Тахар в одной из школ прогремел взрыв. Как передавал NEWS.ru, в результате атаки погибли восемь человек.