Тайвань заявил о приближении китайских кораблей и самолетов к острову

Фото: Lin Jian / XinHua / Global Look Press

В непосредственной близости к Тайваню зафиксировано появление кораблей и самолетов КНР, пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство острова. Согласно ежедневной сводке, семь летальных аппаратов КНР вошли в воздушное пространство на юго-западе и юго-востоке. Также были замечены четыре корабля, которые выполняли маневры в районе Тайваньского пролива.

По состоянию на 06:00 (01:00 мск) было обнаружено 20 самолето-вылетов (из них семь летательных аппаратов вошли в воздушное пространство на юго-западе и юго-востоке), а также четыре корабля, которые продолжали действовать в районе Тайваньского пролива, — сказано в публикации.

Тайваньское оборонное ведомство предприняло ряд предупреждающих шагов, включая приказ о вылете воздушного патруля.

В США выступили с предложением предоставить Тайваню до 100 самых современных зенитных ракетных комплексов Patriot, ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на уведомление американского Госдепартамента, направленное в Конгресс США. Речь идет о поставках ракет Patriot Pac-3.

Общая стоимость данной поставки составляет $882 миллиона и включает в себя поставки соответствующего вспомогательного оборудования. В агентстве указали, что предложение может стать дополнением к предыдущей сделке с потенциальной общей стоимостью $2,81 миллиарда, при этом тип ракет не увеличит общую стоимость поставок.

Политолог Алексей Ярошенко в свою очередь отметил, что США хотят сделать из Тайваня «второй киевский режим», который будет использоваться для давления на Китай так же, как Украина используется для давления на Россию. Эксперт убежден, что Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.