Таиланд усилил погранконтроль из-за нелегалов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d6b3fdb8-0b0d-11eb-9c08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto Beck/imagebroker.com/Global Look Press

В Таиланде решили усилить контроль на сухопутных и морских границах с Малайзией и Мьянмой. Это сделано, чтобы предотвратить пересечение границы потенциальными носителями коронавируса.

С 18 апреля, когда Таиланд открыл пять наземных КПП в южных провинциях, из Малайзии вернулись около 24 тысяч граждан королевства.

Однако мигранты из соседних стран пытаются и незаконно пересечь границу, избегая тестирования и обязательного 14-дневного карантина, передаёт РИА Новости. Сейчас наибольшее беспокойство вызывают перебежчики из Мьянмы, которые пытаются покинуть родину на фоне вспышки COVID-19. В итоге в Таиланде усилили приграничные патрули.

Повышенные меры безопасности будут действовать до стабилизации ситуации.

После вспышки коронавируса в Мьянме власти таиландской провинции Ранонг уже задержали 95 нелегалов из этой страны.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Таиланда рассматривают возможность сократить карантин для прибывающих туристов с двух недель до одной. Ослабить ограничения планируется в ноябре при условии, что у первой группы прибывающих в октябре путешественников не будет обнаружен коронавирус.