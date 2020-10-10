Таиланд усилил погранконтроль из-за нелегалов с коронавирусом

В Таиланде решили усилить контроль на сухопутных и морских границах с Малайзией и Мьянмой. Это сделано, чтобы предотвратить пересечение границы потенциальными носителями коронавируса.
С 18 апреля, когда Таиланд открыл пять наземных КПП в южных провинциях, из Малайзии вернулись около 24 тысяч граждан королевства.
Однако мигранты из соседних стран пытаются и незаконно пересечь границу, избегая тестирования и обязательного 14-дневного карантина,
Повышенные меры безопасности будут действовать до стабилизации ситуации.
После вспышки коронавируса в Мьянме власти таиландской провинции Ранонг уже задержали 95 нелегалов из этой страны.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Таиланда рассматривают возможность сократить карантин для прибывающих туристов с двух недель до одной. Ослабить ограничения планируется в ноябре при условии, что у первой группы прибывающих в октябре путешественников не будет обнаружен коронавирус.
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