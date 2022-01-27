Таджикистан подтвердил прекращение стрельбы на таджикско-киргизской границе

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Пресс-служба главы Согдийской области Таджикистана подтвердила прекращение стрельбы в районе таджикско-киргизской границы. Этому способствовали переговоры глав двух областей республик, сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров главы Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода с губернатором Баткенской области Киргизии Абдукаримом Алимбаевым достигнута договорённость о прекращение огня. Открыты дороги, войска выводятся. Совместная комиссия приступит к расследованию утром 28 января, — приводит агентство слова собеседника из пресс-службы губернатора таджикского региона.

На данный момент уточняются окончательные данные о погибших и раненых. Переговоры между сторонами конфликта будут продолжены в пятницу, 28 января, при участии представителей приграничных районов и правоохранительных органов.

Погранслужба Киргизии также подтвердила, что обстановка на границе с Таджикистаном стабильная.

Погранслужба Киргизии 27 января сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. Было заявлено, что таджикская сторона применяет гранатомёты и миномёты. Причиной конфликта послужило перекрытие таджикскими военными дороги, которая соединяет киргизские города Исфану и Баткен.

Ранее пограничная служба Киргизии сообщила о завершении переговоров между представителями республик. В итоге были достигнуты договорённости о полном прекращении огня на границе.