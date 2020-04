Суд отменил казнь главного подозреваемого в похищении журналиста Перла

Приговорённому к смертной казни главному подозреваемому в похищении журналиста, гражданину Великобритании Ахмеду Омару Саеду Шейху наказание изменили на семь лет лишения свободы. Трое других осуждённых по делу Перла, отбывавших пожизненные сроки, были оправданы, передаёт geo.tv.

Sindh High Court acquits three of the accused in the murder of Wall Street Journal reporter Daniel Pearl in 2002, and commutes the sentence of Omar Saeed Sheikh, the main accused, from death to seven years in prison. Sheikh has been in jail since 2002. https://t.co/UxZnNRg2Ct