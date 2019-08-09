https://static.news.ru/photo/64f215d0-badb-11e9-bc9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: april.kg

В МВД Киргизии сообщили, что на компанию «Медиа-Форум» и телеканал «Апрель», которые принадлежат экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, наложен арест.

Решением суда наложен арест на имущество АО «Медиа-Форум» и телевидения «Апрель ТВ», — говорится на официальном сайте ведомства.

Кроме того, следователи в рамках досудебного производства допросят сторонников Атамбаева.

Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции по делу Батукаева, который в 2006 году был приговорён к 16 годам и восьми месяцам заключения. Его осудили за организацию массовых беспорядков в колонии под Бишкеком. В 2013 году врачебная комиссия диагностировала у него рак крови и Батукаев был освобождён. После того как он покинул страну, выяснилось, что к этому причастны высокопоставленные чиновники, а сам криминальный авторитет полностью здоров.

Как писал News.ru, здание Форума в Бишкеке, где находится офис экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, опечатано.