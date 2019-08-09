https://static.news.ru/photo/2b7611dc-babb-11e9-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Здание Форума в Бишкеке, где находится офис экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, опечатано.

Здание Форума опечатано, на него наложен арест, — сообщила РИА Новости советник Атамбаева Кундуз Жолдубаева.

В этом же здании находятся офисы подконтрольного Атамбаеву телеканала «Апрель».

Как писал News.ru, Алмазбек Атамбаев не намерен сотрудничать со следствием. Бывшего президента Киргизии задержали 8 августа в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция по задержанию продолжалась почти сутки. Атамбаева подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает.