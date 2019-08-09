Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, задержанный ранее властями, не намерен сотрудничать со следствием. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.
Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы, — цитирует Слесарева ТАСС.
Речь идёт о ходатайстве об изменении меры пресечения, а также протоколе допроса и других процессуальных бумаг, пояснил адвокат.
Бывшего президента Киргизии задержали 8 августа в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция по задержанию продолжалась почти сутки. Атамбаева подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает.
Ранее News.ru писал, что бывшего руководителя администрации президента Киргизии и соратника экс-главы государства Фарида Ниязова задержали на 48 часов.