https://static.news.ru/photo/5f70c828-ba8f-11e9-9f31-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: kremlin.ru

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, задержанный ранее властями, не намерен сотрудничать со следствием. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.

Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы, — цитирует Слесарева ТАСС .

Речь идёт о ходатайстве об изменении меры пресечения, а также протоколе допроса и других процессуальных бумаг, пояснил адвокат.

Бывшего президента Киргизии задержали 8 августа в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция по задержанию продолжалась почти сутки. Атамбаева подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает.

Ранее News.ru писал, что бывшего руководителя администрации президента Киргизии и соратника экс-главы государства Фарида Ниязова задержали на 48 часов.