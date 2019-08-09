https://static.news.ru/photo/4dfa4338-ba6e-11e9-b44a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.gov.kg

Бывшего руководителя администрации президента Киргизии и соратника экс-главы государства Алмазбека Атамбаева Фарида Ниязова задержали на 48 часов.

Он подозревается в причастности к захвату заложников во время штурма резиденции Атамбаева. Суд должен принять решение о мере пресечения в течение двух суток.

Вечером 7 апреля спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, в результате чего начались столкновения.

При противостоянии пострадали 98 человек, один боец спецназа погиб. После задержания экс-лидера его сторонники устроили беспорядки в Бишкеке. Полиции удалось их разогнать, применив слезоточивый газ

Как ранее писал News.ru, в Бишкеке во время беспорядков задержаны 40 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в ГУВД киргизской столицы.