https://static.news.ru/photo/a629f946-ba68-11e9-96f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Бишкеке во время беспорядков задержали 40 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в ГУВД столицы республики.

Сотрудниками милиции задержаны 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что экс-президента поместили в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 26 августа. По словам адвоката бывшего политика, Атамбаеву вынесли предварительное обвинение по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, писал News.ru.

Столкновения силовиков и сторонников политика начались вечером 7 августа возле его резиденции в Кой-Таше при попытке его задержать. Окружение Атамбаева оказало вооружённое сопротивление, в результате которого был убит спецназовец и пострадали 79 человек.