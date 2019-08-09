https://static.news.ru/photo/8e523cfe-ba5c-11e9-b770-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 26 августа. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провёл в ГКНБ выездное заседание и избрал меру пресечения, — цитирует защитника РИА Новости .

По словам Слесарева, бывшему президенту предъявили предварительное обвинение по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Ранее Атамбаев сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Сперва — в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета нацбезопасности.

Вечером 7 апреля спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, в результате чего начались столкновения.

При противостоянии пострадали 98 человек, один боец спецназа погиб. После задержания экс-лидера его сторонники устроили беспорядки в центре киргизской столицы. Полиции удалось их разогнать, применив слезоточивый газ, сообщал News.ru.